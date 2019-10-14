Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

7 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bahçeli'ye geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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