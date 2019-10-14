Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Erdoğan'ın telefonla konuşması


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne gelen Bahçeli'den "Görevimin başındayım" pozu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]