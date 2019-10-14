Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın telefonla konuşması
- İstanbul
Tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne gelen Bahçeli'den "Görevimin başındayım" pozu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu