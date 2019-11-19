Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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