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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.
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