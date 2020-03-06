Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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