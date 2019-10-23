Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019'da yine Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli'nin 3 haftalık nekahat döneminin ardından telefonla görüşen ikili; ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, MHP, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
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