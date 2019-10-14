Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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