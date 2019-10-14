Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
(Derya Yetim/İHA)
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