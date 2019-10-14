Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.


Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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