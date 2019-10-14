Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi aradı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ANKARA
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