Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
04.03.2021 22:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken, MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik etti.
(İHA)
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