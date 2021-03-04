Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken, MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik etti.

(İHA)