Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi Kutladı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi Kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz tüm MHP'li kardeşlerime en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Türkiye, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Güncel
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