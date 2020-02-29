Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
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