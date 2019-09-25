Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

18 dakika önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yıl önce Türkiye'ye gelen Hollandalı iş adamı Müslüman oldu
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Tavrını önemsiyoruz "Marmara Denizi'ndeki deprem öncü mü bilemeyiz" Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]