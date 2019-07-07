Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:36 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Güncel
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