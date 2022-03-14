Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

14.03.2022 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.

(Hülya Keklik/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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