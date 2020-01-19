Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbeci Hafter'in Yunanistan ziyaretine tepki göstererek, "Yunanistan Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



"DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına şahit oluyoruz"



Berlin'de düzenlenecek Libya zirvesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Libya'nın içinde bulunduğu durumu gayet iyi biliyorsunuz. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümet Nisan 2019 bu yana yoğun saldırılara maruz aklıyor. Darbeci Hafter ve destekçilerince gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce sivil hayatın kaybetti. Çatışmalar nedeniyle 400 bine yakın Libyalı kardeşimiz evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilen insanların bilhassa Tunus ve Cezayir üzerinde ciddi manada bir tepki oluşturduğu, göç baskısı oluşturduğunu görüyoruz. DEAŞ ve EL Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına şahit oluyoruz. Saldırılar Libya yanı sıra komşu ülkeler ve Akdeniz istikrarını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Darbeci Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi göstermemiştir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM kararlarını alenen ihlal eden eylemleri görmezden gelinmiştir" ifadelerini kullandı.



"Ateşkes ile yeniden filizlenen umutlar, kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemeli"



Türkiye'nin krizin başladığı günden bu yana tutarlı bir duruş sergilediğine dikkat çeken Erdoğan, "Libya'da kalıcı çözümün siyasi diyalogla sağlanabileceğini vurguladık. BM himayesinde yürütülen çalışmalara destek verdik. Berlin sürecinin başarısı için elimizden gelen çabayı gösterdik. Milli mutabakat hükümeti ile diyaloğumuzu arttırdık. Meşru Libya hükümeti ile 2019 sonunda imzaladığımız iki mutabakat muhtırası ile işbirliğimizi perçinledik. Türkiye gerek sahada, gerek diplomaside yürüttüğü mücadele ile Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Libya'da sükunet 8 Ocak'ta sayın Putin ile İstanbul'da yaptığımız ateşkes çağrısı ile sağlanmıştır. Bu çabalarla Berlin zirvesi için gereken zemin oluşturmuştur. Darbeci Hafter ve destekçilerinin dizginlenmesinde ülkemizin sergilediği kararlı tutumun büyük payı vardır. Ülkemiz bu adımları ile Akdeniz'deki haklarını garanti altına almanın yanı sıra Libya'nın geleceğine sahip çıkmıştır. Berlin sürecinin ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda önemi adım olarak görüyoruz. Ateşkes ile yeniden filizlenen umutlar, kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemeli. Zirvede alınacak kararlarla birçok alanda somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz. Zirvenin Libya halkını acıların sonlandıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.



"Rejimin vahşetine dur deme vakti artık gelmiştir"



İdlip'te yaşanan son gelişmelere de değinen Erdoğan, "Ateşkese rağmen rejimin sivillere yönelik katliamları sürdürdüğünü görüyoruz. Önceki gün Pazar yerine yapılan saldırı sonucu 19 İdlipli kardeşimiz şehit oldu. Ülkemiz sınırına yönelik göç hareketleri tekrar başladı. Rejimin vahşetine dur deme vakti artık gelmiştir. Berlin temaslarında İdlib meselesini de gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.



"Miçotakis oyunu yanlış oynuyor"



Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, darbeci Hafter'in Yunanistan ziyaretine ilişkin şunları söyledi:



"Yunanistan Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Aslında Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından 'kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim' rövanşist anlayışla bir yaklaşım içine girdi. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Ama öbür tarafta Sarrac BM tarafından tanınmış olan bir lider. Burada bazı formüller araştırmak suretiyle tuttu Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Hafter de Yunanistan'a giderek verdikleri pozlarla 'acaba Almanya'ya gitmeyişin ardından bu rövanşist anlayış nasıl bir farklı yere varır' gibi bir adımla bu görüşmeleri yaptılar. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hafter Almanya'ya geldiğinde neler söyleyecek orada göreceğiz. Ancak Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı. Türkiye ile münasebetlerinde de ne yazık ki iyi adımlar atmıyor. NATO zirvesinde kendisi ile 1.5 saat konuştuk. Orada birçok şeyi paylaştık."



"Libya'da bir seçim atmosferine girilmesi olumlu bir gelişme olacaktır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya zirvesi öncesi hazırlanan bir taslak metnin yabancı basında yer almasına ilişkin soruya, "Bize ulaşmış böyle bir metin yok. Akşam geç saatlerde Dışişleri Bakanımla da görüştüm. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Böyle bir durum söz konusu değil. Herhalde böyle bir şey olsa benim de haberim olur. Şu anda Berlin'e gittiğimizde önümüze böyle bir şey gelir mi göreceğiz. Şüphesiz BM'nin riyasetinde bir an önce Libya'da hakikaten bir seçim atmosferi içine girilmesi aslında olumlu bir gelişme olacaktır. Onun aksini iddia etmek yanlış olur. Bunu sağlıklı şekilde olması lazım. Yoksa silahların gölgesinde bir seçim düşünülemez" yanıtını verdi.



Erdoğan, "Konferanstan olumlu bir sonuç çıkmazsa Türkiye'nin tavrı ne olur" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:



"Doğmamış çocuğa don biçilmez. Şimdiden bunu şöyle olur böyle olur gibi bir şey söylersek yanlış olur. Önce bu toplantıdaki bütün gelişmeleri görmemiz lazım. Sonuç bildirgesinden sonra da ne gibi adımlar atabiliriz bunun için değerlendirmelerimizi yapar, açıklamamızı ondan sonra ifade ederiz."



"Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi hemen beraat gibi bir yola bir mahkeme nasıl gider"



Cumhurbaşkanı Erdoğan çok tartışılan eski korgeneral Metin İyidil kararına ilişkin ise şunları söyledi:



"Yargı camiamız için gerçekten çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şey şu kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de açık net gösteriyor. Bir gerçek var ki hak sonunda yerini buluyor. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. En kısa sürede yapılan operasyonda yakaladılar. Tekrar ceza uygulanmaya başladı. Şu an malum içeride." - İSTANBUL