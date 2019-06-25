Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti
ve MHP
'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi."
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