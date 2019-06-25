Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Politika
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