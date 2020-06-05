Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, ülkenin hiçbir vatandaşının, yurt dışına gittiğinde gıptayla bakacağı hiçbir hizmet bırakmayana kadar eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüs sürecine değinen Erdoğan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını bize bir gerçeği tekrar göstermiştir. Bu gerçek Türkiye'nin geçmişteki kifayetsiz siyasetçiler ve yöneticilerle iç ve dış kaynaklı istikrarsızlıklar sebebiyle ne kadar büyük kayıplar yaşandığını, her yerde işlerin yolunda gittiği dönemlerde dahi ülkemizin enerjisinin heba edilerek nasıl geri bırakıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz." dedi.

Geçen 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, teknolojiden sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkeye kazandırdıkları hizmetler ve eserler sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardıklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte 'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz. İyi ki bu ülkenin vatandaşıyız.' dediğimizi inkar edemez." diye konuştu.

"Maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet edin"

Salgın döneminde milleti bu hastalıktan korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk ancak bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırına dayandı. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma sınırlaması veya kısıtlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımız önerisi ve İçişleri Bakanlığımız genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat bu 15 şehir başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı salgınla mücadele, hastalığın yayılmasını önleme, vatandaşımızı koruma olan bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2,5 ayı bulan bir aranın ardından yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık."

Vatandaşlardan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istediğini belirten Erdoğan, "Eğer buna dikkat edersek, bunu gerçekten uygularsak inanıyorum ki çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak. İnşallah belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır." dedi.

"102 ülkeye el uzattık"

Türkiye'nin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Salgın döneminde herkes kendi içine kapanırken, gelişmiş ülkeler arasında bile maske savaşları yaşanırken biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Bu süreçte görüldü ki sadece rakamlar itibarıyla iri olmak, büyük devlet olmak için yetmiyor. Büyük devlet olmak için maddi imkan yanında merhamet, şefkat, dayanışma, insan sevgisi de gerekiyor. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Erdoğan, artık aklın ve bilimin yanında vicdanın, merhametin, inancın da öne çıkacağı yeni bir döneme girildiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye inşallah sahip olduğu güçlü altyapı ve ondan daha güçlü olan insani değerleri sayesinde geleceğine çok daha güvenle bakan bir ülke haline gelmiştir. İşte şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında Feriha Öz, ki 1008 odalı hastane açılışını yaptık, 45 günde. Bir diğeri Prof. Dr. Murat Dilmener 1008 odalı. Bu hastanenin de açılışını yaptık 45 günde. Bunlar olmuş şeyler değil. Bir diğeri de yine 100 odalı Sultan Abdülhamid-i Sani'nin askerlerimiz için yapmış olduğu hastaneyi restore ederek, onu da 45 günde... İsmail Niyazi Kurtulmuş çok değerli büyüğümüz, ilim erbabına, öğrencilere emeği olan bu büyüğümüz adına bu hastanenin de açılışını yaptık. Bunlar dünyada olmuş şeyler değil. Bunlar sahra hastanesi değil, kalıcı hastaneler olarak biz bunları yaptık. Şimdi bunlar hizmet veriyor.

Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de sembolüydü. Bugün artık 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda düne göre çok daha ümitvarız, çok daha iddialıyız. Aynı şekilde evlatlarımıza emanet edeceğimiz 2053, 2071 vizyonları için de sadece söylemde değil, fiili ve fiziki olarak ihtiyacımız olan başarıları çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğimizi görüyoruz. İşte bu anlayışla hizmet siyasetimizin çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak ülkemize eser üretmeye devam edeceğiz."

Ilısu Barajı

Erdoğan, salgın döneminde ülkeye en modern ve yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdıklarını belirterek "Bununla kalmadık Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık ve Ilısu Barajı'nın adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra Tarım, Orman, Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını da Ilısu Barajı'na verdik. Hayırlı olsun." dedi.

Yarın bir başka dev eser olan Yusufeli Barajı'nın 3 milyon metreküpüncü beton dökme törenine video konferansla iştirak edeceklerini belirten Erdoğan, inşası tamamlanan çok sayıda barajın açılışlarını ise gelecek hafta ve günlerde peyderpey yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

(Sürecek)

Millet Bahçeleri, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:59 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son Dakika

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