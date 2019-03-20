Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet Bu Oyunu Gördü, Tezgahın Şifrelerini Çözdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet Bu Oyunu Gördü, Tezgahın Şifrelerini Çözdü.

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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