Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet Bu Oyunu Gördü, Tezgahın Şifrelerini Çözdü.
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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