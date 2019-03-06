Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu İttifak, Milletin Geleceğine Pusu Kurma, Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu İttifak, Milletin Geleceğine Pusu Kurma, Türkiye'nin...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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