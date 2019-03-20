Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu İttifak Zahirde İki Partiden Teşekkül Ediyor Ancak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu İttifak Zahirde İki Partiden Teşekkül Ediyor Ancak...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya'nın ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya, çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Taksim, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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