Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Kendilerine Ne Ad Verirlerse Versinler İçinde Kandil'in,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Kendilerine Ne Ad Verirlerse Versinler İçinde Kandil'in,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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