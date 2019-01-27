Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Kendilerine Ne Ad Verirlerse Versinler İçinde Kandil'in,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil
'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:47 Kaynak: AA
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