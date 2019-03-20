Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne Böyle Bir İttifaktan Ne de Bu İttifakın Defolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne Böyle Bir İttifaktan Ne de Bu İttifakın Defolu...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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