Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne Böyle Bir İttifaktan Ne de Bu İttifakın Defolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar

Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı

Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi

Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti