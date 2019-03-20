Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne Böyle Bir İttifaktan Ne de Bu İttifakın Defolu...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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