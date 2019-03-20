Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne Böyle Bir İttifaktan Ne de Bu İttifakın Defolu...
2 saat önce
- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu.
- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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