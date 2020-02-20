Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması

Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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