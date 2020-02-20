Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,... Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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