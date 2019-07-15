Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:17 Kaynak: AA
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi