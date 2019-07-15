Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:17 Kaynak: AA
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