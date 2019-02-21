Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve Memleket Düşmanlarının Yeni Bir Oyun İçinde Olduğunu Görüyoruz.
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendisliklerine başvuruyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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