Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve Memleket Düşmanlarının Yeni Bir Oyun İçinde Olduğunu Görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve Memleket Düşmanlarının Yeni Bir Oyun İçinde Olduğunu Görüyoruz.

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendisliklerine başvuruyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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