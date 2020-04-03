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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:28 Kaynak: AA
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