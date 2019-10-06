Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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