Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir"

55 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Vatandaşın tünelden çektiği videonun izlenmesi Grup toplantısına katılan vatandaşlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşın tünelden çektiği videonun izlenmesi
Grup toplantısına katılan vatandaşlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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