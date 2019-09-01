Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...
13 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir" "31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir"
"31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"
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