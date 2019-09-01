Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...

13 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir" "31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar vermiştir"

"31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim en önemli refersan kaynağımız olacak"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya metro müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Vatandaşlarımız CHP'nin tutarsızlığını not ediyor Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bize hem 31 Mart'ta hem de 24 Haziran'da önemli mesajlar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]