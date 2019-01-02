Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir"

23 dakika önce

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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