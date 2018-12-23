Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bu Cilanın Altında Neler Olduğunu Çok İyi Biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bu Cilanın Altında Neler Olduğunu Çok İyi Biliyor.

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP'nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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