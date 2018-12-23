Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bu Cilanın Altında Neler Olduğunu Çok İyi Biliyor.
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP
'nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:07 Kaynak: AA
Netanyahu'nun "Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Erdoğan Cevap Verdi: Sen Zalimsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım