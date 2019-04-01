Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bugün Bizi 15'inci Defa Sandıkta Birinci Yaptı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bugün Bizi 15'inci Defa Sandıkta Birinci Yaptı"

18 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlamasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezine gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:14 Kaynak: AA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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