Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Bugün Bizi 15'inci Defa Sandıkta Birinci Yaptı"
18 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:14 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
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Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir