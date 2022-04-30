CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİNİN AK PARTİ OLDUĞUNU BİLİYOR (1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİNİN AK PARTİ OLDUĞUNU BİLİYOR (1)

30.04.2022 20:47
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİNİN AK PARTİ OLDUĞUNU BİLİYOR (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nden düzenlenen iftar programına katıldı.  Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Erdoğan, "Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Şayet biz sokakları, haneleri, milletimizin sinesini boş bırakırsak gelir birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla, riyakarlıklarıyla orayı doldurur. Şu anda hamd ediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Hamdolsun şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Bunun için yılın her günü günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. Milletimizin derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinmeliyiz. İstanbul'da 1994 yılında yaktığımız meşaleleri önce bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Ardından 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık" diye konuştu.

- İstanbul

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİNİN AK PARTİ OLDUĞUNU BİLİYOR (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİNİN AK PARTİ OLDUĞUNU BİLİYOR (1) - Son Dakika
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