Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Her Seferinde Bunlara Derslerini Vermesine Rağmen Bayrak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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