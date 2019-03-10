Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Her Seferinde Bunlara Derslerini Vermesine Rağmen Bayrak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Her Seferinde Bunlara Derslerini Vermesine Rağmen Bayrak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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