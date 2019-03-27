Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Haklı Mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Haklı Mıdır?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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