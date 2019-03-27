Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Haklı Mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar