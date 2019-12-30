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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık."
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