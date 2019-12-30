Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! İnce'den "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt - Son Dakika Haber
21:21 Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:18 Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
21:05 İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika Haber
20:31 Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:32:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]