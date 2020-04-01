Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği hususunda da güveniyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği hususunda da güveniyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:22 Kaynak: AA
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir