Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız"
24.03.2021 16:23
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. (2)
"Hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gelmediğimizi tekrar ortaya koyacağız"
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