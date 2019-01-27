Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize Olan Sevgimizle Gerektiğinde Ölümün Üzerine Dahi Yürümekten...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:05 Kaynak: AA
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