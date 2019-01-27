Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize Olan Sevgimizle Gerektiğinde Ölümün Üzerine Dahi Yürümekten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize Olan Sevgimizle Gerektiğinde Ölümün Üzerine Dahi Yürümekten...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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