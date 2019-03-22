Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize Tepeden Bakan Gurur Abideleri, Kibirli Davrananlar Var Ya,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize Tepeden Bakan Gurur Abideleri, Kibirli Davrananlar Var Ya,...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir. AK Parti'nin içerisinde de bunlar yer alamaz, peyderpey tasfiye olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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