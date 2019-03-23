Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi Bölmek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
1 saat önce
IHAAW151215-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" 23.03.2019 15: 12: 15 TSI NNNN.
IHAAW151215-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" 23.03.2019 15: 12: 15 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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