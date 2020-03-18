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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu