Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Birliğini, Beraberliğini Bozarak, Ülkemize Diz Çöktürmeye...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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