Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Birliğini, Beraberliğini Bozarak, Ülkemize Diz Çöktürmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır."

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