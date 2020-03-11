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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır."
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