Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Dillendirdiği Şikayetleri Kulak Arkası Edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Dillendirdiği Şikayetleri Kulak Arkası Edemeyiz"

1 saat önce

IHAAW145441-GEN/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz" 21.01.2019 14: 54: 41 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW145441-GEN/21-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz" 21.01.2019 14: 54: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

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