Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Dillendirdiği Şikayetleri Kulak Arkası Edemeyiz"
1 saat önce
IHAAW145441-GEN/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz" 21.01.2019 14: 54: 41 TSI NNNN.
IHAAW145441-GEN/21-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz" 21.01.2019 14: 54: 41 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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