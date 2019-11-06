Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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