Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Gönlünü Kıran, Bizim Gönlümüzü Kırmış Demektir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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