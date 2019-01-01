Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Olmaz. AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Olmaz. AK Parti...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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