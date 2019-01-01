Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Olmaz. AK Parti...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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