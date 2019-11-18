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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum."
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